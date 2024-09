Le collège Irène Joliot Curie, situé au Havre, est un établissement dynamique et inclusif, dédié à offrir à ses élèves une éducation de qualité et un environnement propice à l'épanouissement personnel et académique. Engagé dans la réussite de chacun, le collège encourage l’excellence tout en favorisant l’ouverture sur le monde, la diversité culturelle et le respect des valeurs citoyennes. Grâce à une équipe pédagogique investie et à des projets éducatifs innovants, le collège accompagne ses élèv...